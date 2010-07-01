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УЭ Санта-Колома - Могрен
УЭ Санта-Колома - Могрен: обзор матча 01 июля 2010
УЭ Санта-Колома
01.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Могрен
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Личные встречи
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Статистика матча УЭ Санта-Колома - Могрен
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Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Могрен
Лига Чемпионов
Литекс
3 : 0
19.07.2011
Могрен
Лига Чемпионов
Могрен
1 : 2
12.07.2011
Литекс
Лига Европы
Могрен
2 : 1
22.07.2010
Маккаби
Лига Европы
Маккаби
2 : 0
15.07.2010
Могрен
Лига Европы
Могрен
2 : 0
08.07.2010
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Комуналь д'Айксовалл
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