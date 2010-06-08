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Расписание матчей
Испания - Польша
Испания - Польша: обзор матча 08 июня 2010
Испания
08.06.2010, вторник, 23:55
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Польша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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