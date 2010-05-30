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Расписание матчей
Чили - Северная Ирландия
Чили - Северная Ирландия: обзор матча 30 мая 2010
Чили
30.05.2010, воскресенье, 23:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чили - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
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Информация о матче
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