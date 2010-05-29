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Расписание матчей
Норвегия - Черногория
Норвегия - Черногория: обзор матча 29 мая 2010
Норвегия
29.05.2010, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Черногория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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