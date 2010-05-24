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Расписание матчей
Аргентина - Канада
Аргентина - Канада: обзор матча 24 мая 2010
Аргентина
24.05.2010, понедельник, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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7 : 0
04.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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4 : 0
01.10.2026
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1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
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1 : 0
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0 : 3
04.07.2026
Марокко
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0 : 1
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Канада
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