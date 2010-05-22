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Расписание матчей
Турция - Чехия
Турция - Чехия: обзор матча 22 мая 2010
Турция
22.05.2010, суббота, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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