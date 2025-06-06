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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США U20 - Норвегия U20
США U20 - Норвегия U20: обзор матча 06 June 2025
США U20
06.06.2025, Friday, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Норвегия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол США U20 - Норвегия U20
Конец матча
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Начало матча
Статистика матча США U20 - Норвегия U20
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
США U20
1 : 3
12.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
США U20
3 : 0
09.10.2025
Италия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
США U20
3 : 0
02.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия U20
1 : 2
13.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай U20
0 : 1
09.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Саудовская Аравия U20
1 : 1
06.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Колумбия U20
0 : 0
02.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
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Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
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