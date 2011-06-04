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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Мальта
Греция - Мальта: обзор матча 04 июня 2011
Греция
04.06.2011, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 7 тур
3 : 1
Завершен
Мальта
7'
Й. Фетфацидис
26'
К. Пападопулос
63'
Й. Фетфацидис
54'
М. Мифсуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Мальта
Замена
К. Митроглу
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
П. Фенеч
️️️️
Д. Хатчинсон
Замена
К. Файлла
️️️️
Ш. Баджада
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
С. Нинис
Замена
П. Кафес
️️️️
Г. Карагунис
ГОЛ! 3:1!
Й. Фетфацидис
Замена
Э. Коэн
️️️️
Д. Богданович
ГОЛ! 2:1!
М. Мифсуд
ГОЛ! 2:0!
К. Пападопулос
Желтая карточка
К. Пападопулос
15'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фетфацидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
0
Димитриос Константопулос
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
5
Андре Агиус
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
0
Джон Хатчинсон
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Шон Баджада
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
0
Даниэль Богданович
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Греция
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Мальта
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4-5-1
0
Константопулос
4
Спиропулос
15
Торосидис
4
Пападопулос
5
Морас
14
Фетфацидис
7
Нинис
6
Циолис
21
Кацуранис
10
Карагунис
14
Салпингидис
2-5-3
1
Хогг
5
Агиус
0
Каруана
0
Хатчинсон
0
Баджада
6
Фенеч
4
Скайберрас
8
Бриффа
0
Богданович
13
Шембри
9
Мифсуд
10
Карагунис
0
Кафес
0
Кафес
10
Карагунис
7
Нинис
0
Христодулопулос
0
Христодулопулос
7
Нинис
14
Салпингидис
9
Митроглу
9
Митроглу
14
Салпингидис
0
Богданович
10
Коэн
10
Коэн
0
Богданович
0
Хатчинсон
4
Фенеч
4
Фенеч
0
Хатчинсон
0
Баджада
7
Файлла
7
Файлла
0
Баджада
Остались в запасе
Греция
Мальта
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Джон Баттигиг
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Джон Баттигиг
Статистика матча Греция - Мальта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
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1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
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Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
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Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 2
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Информация о матче
Стадион:
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