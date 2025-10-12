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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Дефенсор Спортинг
Серро - Дефенсор Спортинг: обзор матча 12 октября 2025
Серро
12.10.2025, воскресенье, 02:30
Уругвай. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
76'
J. Álvarez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Дефенсор Спортинг
Конец матча
Желтая карточка
I. Neira
+2
Замена
M. Farias
️️️️
E. Larrosa
Замена
X. Biscayzacú Vázquez
️️️️
L. Agazzi
Желтая карточка
B. Lozano
Замена
D. Abreu
️️️️
A. Machado
ГОЛ! 1:0!
J. Álvarez
Замена
B. Morales
️️️️
S. Paiva
Замена
A. Miranda
️️️️
S. Cáceres
Желтая карточка
G. Barrios
Замена
B. Lozano
️️️️
N. Wunsch
Замена
J. Álvarez
️️️️
M. Ocampo
Замена
L. Navarro
️️️️
J. Álvarez
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
1
Renzo Bacchia
ВР
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
19
Emiliano Sosa
ЦП
30
Ignacio Neira
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
77
M. Ocampo
ЦП
90
Enzo Larrosa
ЦФ
29
S. Paiva
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
5
German Barrios
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
22
A. Machado
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
27
Facundo Iraola
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
23
Martin Farias
ЦЗ
22
Juan Álvarez
ЦП
8
Agustin Miranda
ЦП
22
Federico Acosta
ЦП
27
S. Camacho
ЦФ
9
Bruno Morales
ЦФ
21
Mariano Nichele
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
29
Brian Lozano
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
99
Lautaro Navarro
ЦФ
19
Diego Abreu
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
2-5-2
1
2
43
Суарес
19
30
32
77
5
29
90
4-3-3
12
Доусон
3
де лос Сантос
23
14
31
24
5
8
16
11
22
90
23
23
90
77
22
22
77
32
8
8
32
29
9
9
29
8
29
29
8
11
10
10
11
16
99
99
16
22
19
19
22
Остались в запасе
Серро
Дефенсор Спортинг
1
Mathías Cubero
ВР
27
Facundo Iraola
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
27
S. Camacho
ЦФ
21
Mariano Nichele
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
1
Lucas Machado
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
1
Mathías Cubero
ВР
27
Facundo Iraola
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
27
S. Camacho
ЦФ
21
Mariano Nichele
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
6
Marco Saravia
ЦЗ
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Серро - Дефенсор Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серро
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 10 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 0
10.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Серро
0 : 2
04.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 10 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 0
10.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Альбион
3 : 2
03.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Луис Трокколи
Посещаемость:
750 из 25000 зрителей (3%)
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Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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