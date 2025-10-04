Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Хувентуд
Бостон Ривер - Хувентуд: обзор матча 04 октября 2025
Бостон Ривер
04.10.2025, суббота, 21:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Хувентуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Хувентуд
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Бостон Ривер - Хувентуд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
- : -
02.08.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Пеньяроль
3 : 0
18.07.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 5 тур
Бостон Ривер
0 : 0
12.07.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
Хувентуд
Уругвай. Примера, 7 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 0
01.08.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 6 тур
Альбион
0 : 1
17.07.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
1 : 3
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
1 : 1
05.07.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Таблица
Команда
4
Бостон Ривер
12
Хувентуд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
6
7
1
26
10
16
25
15
4
4
7
8
13
-5
16
Полная таблица
Новости команд
Все
Бостон Ривер
Хувентуд
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+