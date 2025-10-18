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Либертад - Спортиво Амелиано: обзор матча 18 октября 2025

Либертад
18.10.2025, суббота, 23:30
Парагвай. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Спортиво Амелиано
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Либертад - Спортиво Амелиано
3
1
Красные карточки
0
0
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3
1
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Либертад
Спортиво Амелиано
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
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Последние матчи
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Либертад
Спортиво Амелиано
Кубок Либертадорес, 6 тур
Либертад
0 : 1
28.05.2026
Универсидад Сентрал
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 22 тур
Насьональ
2 : 1
24.05.2026
Либертад
Кубок Либертадорес, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 1
20.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Гуарани
1 : 0
16.05.2026
Спортиво Амелиано
Кубок Либертадорес, 6 тур
Либертад
0 : 1
28.05.2026
Универсидад Сентрал
Парагвай. Примера, 22 тур
Насьональ
2 : 1
24.05.2026
Либертад
Кубок Либертадорес, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 1
20.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
0 : 0
14.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Гуарани
1 : 0
16.05.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
3 : 2
11.05.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 19 тур
Олимпия
1 : 1
03.05.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Серро Портеньо
1 : 1
25.04.2026
Спортиво Амелиано
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