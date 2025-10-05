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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Мельгар
Атлетико Грау - Мельгар: обзор матча 05 октября 2025
Атлетико Грау
05.10.2025, воскресенье, 23:00
Перу. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Мельгар
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Мельгар
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Leonel González
Замена
Joel Herrera
️️️️➡️️
Rodrigo Vilca
90'
+3
90'
+1
Красная карточка
Bernardo Cuesta
Вторая желтая
Рауль Руидиас
86'
Замена
Tomás Sandoval
️️️️➡️️
Neri Bandiera
78'
77'
Замена
Матиас Ласо
️️️️➡️️
Mathias Llontop
77'
Замена
Lautaro Guzmán
️️️️➡️️
Cristian Bordacahar
73'
Желтая карточка
Horacio Orzan
Замена
Jherson Reyes
️️️️➡️️
Benjamín García
69'
68'
Замена
Jhamir D´Arrigo
️️️️➡️️
Джонни Видалес
Желтая карточка
Рауль Руидиас
66'
58'
Замена
Bernardo Cuesta
️️️️➡️️
Gregorio Rodriguez
58'
Замена
Николас Куальята
️️️️➡️️
TomÃ¡s MartÃnez
Замена
Paulo De La Cruz
️️️️➡️️
Хуан Гарро
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
7
Хуан Гарро
ПВ
11
Neri Bandiera
ЦФ
9
Рауль Руидиас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
24
Walter Tandazo
ЦП
66
Horacio Orzan
(К)
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
11
Джонни Видалес
ЦП
17
Gregorio Rodriguez
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
10
Paulo De La Cruz
ЦП
77
Joel Herrera
ЦП
18
Adriel Trelles
ЦП
9
Tomás Sandoval
ЦФ
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
ЦФ
4-3-1-2
12
28
13
15
27
25
88
29
7
Гарро
9
Руидиас
11
4-4-2
12
Каседа
2
3
13
4
66
23
11
Видалес
24
7
17
29
17
17
29
7
Гарро
10
10
7
Гарро
25
77
77
25
11
9
9
11
13
33
Ласо
33
Ласо
13
11
Видалес
80
80
11
Видалес
23
10
Куальята
10
Куальята
23
7
8
8
7
17
9
9
17
Остались в запасе
Атлетико Грау
Мельгар
1
Patricio Álvarez
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
18
Adriel Trelles
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
21
Jorge Cabezudo
ВР
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
1
Patricio Álvarez
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
18
Adriel Trelles
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Остались в запасе
21
Jorge Cabezudo
ВР
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Атлетико Грау - Мельгар
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
483
325
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Lopez Ramos, Peru
Стадион:
Estadio Miguel Grau, Piura
Новости команд
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Последние матчи
Все
Атлетико Грау
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
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