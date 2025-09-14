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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Серро
Данубио - Серро: обзор матча 14 сентября 2025
Данубио
14.09.2025, воскресенье, 21:30
Уругвай. Примера, 7 тур
5 : 1
Завершен
Серро
3'
M. Rinaldi
15'
C. Mayada
33'
S. Fernández
38'
C. Mayada
48'
S. Núñez
90+1'
M. Rinaldi (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Серро
Завершен
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Mateo Rinaldi
Желтая карточка
Maximiliano Perg
84'
80'
Замена
Mariano Nichele
️️️️➡️️
Sebastián Cáceres
78'
Желтая карточка
Axel Frugone
Замена
Joaquín Fernández
️️️️➡️️
Lucas Sanseviero
73'
65'
Замена
Bruno Morales
️️️️➡️️
S. Camacho
Замена
Brandão
️️️️➡️️
Sergio Núñez
59'
Замена
Michael López
️️️️➡️️
Sebastián Fernández
59'
ГОЛ! 5:0!
Sergio Núñez
48'
Желтая карточка
Mateo Peralta
47'
46'
Замена
Emiliano Sosa
️️️️➡️️
Ivan Valenzuela
46'
Замена
E. Cuello
️️️️➡️️
Ignacio Neira
46'
Замена
Martin Farias
️️️️➡️️
Agustin Miranda
Замена
Mateo Peralta
️️️️➡️️
Santiago Romero
46'
Желтая карточка
Santiago Romero
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
Camilo Mayada
38'
34'
Красная карточка
Enzo Larrosa
ГОЛ! 3:0!
Sebastián Fernández
33'
29'
Желтая карточка
Enzo Larrosa
ГОЛ! 2:0!
Camilo Mayada
15'
ГОЛ! 1:0!
Mateo Rinaldi
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Matías González
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
35
N. Pais
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Sergio Núñez
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Серро
23
Renzo Bacchia
ВР
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
24
Ivan Valenzuela
ЦЗ
15
Axel Frugone
ЦЗ
5
Mauro Villar
ЦП
30
Ignacio Neira
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
8
Agustin Miranda
ЦП
9
Enzo Larrosa
ЦФ
27
S. Camacho
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Данубио
32
Martinez
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
14
Joaquín Fernández
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
22
Brandão
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
23
Martin Farias
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
15
E. Cuello
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
19
Emiliano Sosa
ЦП
18
Juan Álvarez
ЦП
34
Carlos Da Rosa
ЦФ
21
Mariano Nichele
ЦФ
9
Bruno Morales
ЦФ
3-5-2
1
Гойкоэчеа
25
4
24
6
35
19
19
18
30
80
3-5-2
23
33
24
15
5
32
5
8
30
27
9
19
10
10
19
19
14
14
19
80
22
22
80
30
21
21
30
8
23
23
8
30
15
15
30
24
19
19
24
32
21
21
32
27
9
9
27
Остались в запасе
Данубио
Серро
32
Martinez
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
1
Mathías Cubero
ВР
16
Mathias Abero
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
18
Juan Álvarez
ЦП
34
Carlos Da Rosa
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
7
Ignacio Pintos
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathías Cubero
ВР
16
Mathias Abero
ЦЗ
22
Federico Acosta
ЦП
18
Juan Álvarez
ЦП
34
Carlos Da Rosa
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Табаре Силва
Статистика матча Данубио - Серро
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
Посещаемость:
1200
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Данубио
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
19.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
0 : 1
09.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 14 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 1
16.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Насьональ
4 : 0
11.05.2026
Серро
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