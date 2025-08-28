Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Иттихад - Халидж
Аль-Иттихад - Халидж: онлайн-трансляция 26 февраля 2026
Аль-Иттихад
26.02.2026, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
Халидж
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Иттихад - Халидж
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Стало известно, сколько «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» за Вендела
Вчера, 17:50
4
Медведев прокомментировал информацию о предложении по Венделу
Вчера, 11:22
2
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
Вчера, 01:00
13
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
21 августа, 21:21
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Прогноз на точный счeт матча «Халидж» – «Аль-Охдуд»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:20
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
22 мая, 08:48
935-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Халидж»
21 мая, 21:27
1
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025
21 мая, 18:00
Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Халидж»: Высшая лига Саудовской Аравии, 16 мая 2025
15 мая, 10:33
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Последние матчи
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
26.05.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
2 : 3
26.05.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
