Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джюгас Тельшай - Кауно Жальгирис: онлайн-трансляция 17 августа 2025

Джюгас Тельшай
17.08.2025, воскресенье, 19:00
Литва. А-Лига, 25 тур
- : -
Не начался
Кауно Жальгирис
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Джюгас Тельшай - Кауно Жальгирис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Джюгас Тельшай
Кауно Жальгирис
Больше новостей
Литва. А-Лига
Все
Текущие
Будущие
Литва. А-Лига, 25 тур
Судува
- : -
17.08.2025
Банга
Литва. А-Лига, 25 тур
Банга
- : -
17.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 25 тур
Джюгас Тельшай
- : -
17.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 25 тур
Кауно Жальгирис
- : -
17.08.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 25 тур
Хегельманн
- : -
17.08.2025
Паневежис
Литва. А-Лига, 25 тур
Судува
- : -
17.08.2025
Банга
Литва. А-Лига, 25 тур
Банга
- : -
17.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 25 тур
Джюгас Тельшай
- : -
17.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 25 тур
Кауно Жальгирис
- : -
17.08.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 25 тур
Хегельманн
- : -
17.08.2025
Паневежис
Последние матчи
Все
Джюгас Тельшай
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 24 тур
Паневежис
0 : 1
08.08.2025
Джюгас Тельшай
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Литва. А-Лига, 23 тур
Жальгирис
1 : 2
04.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 23 тур
Джюгас Тельшай
0 : 1
04.08.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 24 тур
Паневежис
0 : 1
08.08.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 23 тур
Джюгас Тельшай
0 : 1
04.08.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Судува
2 : 3
27.07.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 21 тур
Жальгирис
2 : 0
19.07.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 20 тур
Джюгас Тельшай
0 : 0
13.07.2025
Банга
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Литва. А-Лига, 23 тур
Жальгирис
1 : 2
04.08.2025
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
1 : 2
31.07.2025
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
24.07.2025
Валюр
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 