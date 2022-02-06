Введите ваш ник на сайте
Сканторп Юнайтед - Хартлпул Юнайтед: онлайн-трансляция 03 апреля 2026

Сканторп Юнайтед
03.04.2026, пятница, 17:00
Англия. Национальная лига, 42 тур
- : -
Не начался
Хартлпул Юнайтед
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Хартлпул Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Сканторп Юнайтед
Хартлпул Юнайтед
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
10 января 2016, 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
10 января 2016, 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
10 января 2016, 16:38
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
10 января 2016, 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
10 января 2016, 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
10 января 2016, 16:38
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
Больше новостей
Англия. Национальная лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Национальная лига, 2 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
16.08.2025
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 2 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
16.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саттон Юнайтед
- : -
16.08.2025
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 2 тур
Форест Грин
- : -
16.08.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 2 тур
Истли
- : -
16.08.2025
Гейтсхед
Последние матчи
Все
Сканторп Юнайтед
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Тамуорт
1 : 2
09.08.2025
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Йовил
0 : 0
09.08.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
05.05.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 45 тур
Рочдейл
5 : 1
26.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Хартлпул Юнайтед
3 : 2
21.04.2025
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Олдхэм
2 : 1
18.04.2025
Хартлпул Юнайтед
