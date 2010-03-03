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Расписание матчей
Люксембург - Азербайджан
Люксембург - Азербайджан: обзор матча 03 марта 2010
Люксембург
03.03.2010, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Информация о матче
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