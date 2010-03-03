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Шотландия - Чехия

03.03.2010, Среда, 23:00 мск Глазго, стадион Хэмпден Парк Товарищеские матчи. Сборные Шотландия - Чехия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
30 мая, пятница 19:30 Чехия 3:1 Шотландия
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