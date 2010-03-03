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Расписание матчей
Словакия - Норвегия
Словакия - Норвегия: обзор матча 03 марта 2010
Словакия
03.03.2010, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словакия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
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Лига наций, 4 тур
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