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Расписание матчей
Шахтер - ЦСКА
Шахтер - ЦСКА: обзор матча 12 февраля 2010
Шахтер
12.02.2010, пятница, 22:00
Copa del Sol
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шахтер - ЦСКА
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0
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Матчи команд
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18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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