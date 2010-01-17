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Левадия - Динамо

17.01.2010, Воскресенье, 15:00 мск Москва, стадион СК "Олимпийский" Кубок Содружества, 2 тур Левадия - Динамо
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 3 3 0 0 6:2 +4 9
2. 3 1 1 1 5:4 +1 4
3. 3 1 0 2 7:9 -2 3
4. Левадия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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