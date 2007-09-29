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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 29 сентября 2007
Металлург
29.09.2007, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 11 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Шахтер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Помощники судьи:
Э. Валейко
А.Валейко( оба - Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
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