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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Ривер Плейт
Расинг М - Ривер Плейт: обзор матча 01 декабря 2024
Расинг М
01.12.2024, воскресенье, 15:45
Уругвай. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ривер Плейт
32'
D. Nandin
84'
A. Severo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Ривер Плейт
90'
+6
Красная карточка
M. Camarda
Желтая карточка
R. Bacchia
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
A. Severo
84'
Замена
A. Severo
️️️️
E. Da Silva
82'
Замена
️️️️
J. Urretaviscaya
79'
75'
Замена
M. Camarda
️️️️
J. Ignacio Quintana Silva
66'
Желтая карточка
J. Cruz De los Santos
66'
Замена
R. Cristobal
️️️️
N. Olivera
46'
Замена
A. Bernardo Vera Flores
️️️️
R. Fernandez
Желтая карточка
G. Cotugno
39'
ГОЛ! 1:0!
D. Nandin
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
1
Renzo Bacchia
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
J. Varela
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
23
D. Nandin
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Расинг М
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
3-2-5-3
25
33
4
3
17
4
7
14
23
7
80
11
23
10
4-5-1
12
13
2
23
6
7
Лавега
27
30
19
22
24
10
7
7
10
23
25
25
23
6
10
10
6
30
29
29
30
Остались в запасе
Расинг М
Ривер Плейт
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
2
Facundo Perez
ЦЗ
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Расинг М - Ривер Плейт
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Christian Ferreyra, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
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