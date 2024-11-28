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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
Серро Ларго - Дефенсор Спортинг: обзор матча 28 ноября 2024
Серро Ларго
28.11.2024, четверг, 00:45
Уругвай. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
22'
A. Di Pippa
43'
M. Mir
81'
M. Añasco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
Замена
️️️️
A. Di Pippa
89'
Замена
G. G. Cordoba
️️️️
L. Cosentino
89'
ГОЛ! 3:0!
M. Añasco
Пас отдал
A. Di Pippa
81'
80'
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
W. Montoya
Замена
B. Ferrares
️️️️
M. Mir
80'
Замена
M. Añasco
️️️️
J. Contrera
72'
65'
Желтая карточка
J. Manuel Jorge
65'
Замена
Х. Вальенте
️️️️
A. Soria
Желтая карточка
J. Contrera
58'
53'
Замена
J. Manuel Jorge
️️️️
X. Biscayzacú Vázquez
53'
Замена
L. Figueiroa Brito
️️️️
B. Mansilla
50'
Желтая карточка
F. Barrios
ГОЛ! 2:0!
M. Mir
43'
ГОЛ! 1:0!
A. Di Pippa
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
5
A. Di Pippa
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
8
Matías Mir
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
24
Brian Mansilla
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
21
Хоакин Вальенте
ЦП
14
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Kevin Prieto
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
4-4-2
25
17
2
16
5
8
22
10
15
19
33
2-5-3
12
Доусон
4
Джампаоли
23
24
5
59
10
80
11
16
77
8
4
4
8
19
10
10
19
10
10
10
10
80
21
Вальенте
21
Вальенте
80
10
27
27
10
59
30
30
59
24
28
28
24
Остались в запасе
Серро Ларго
Дефенсор Спортинг
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Kevin Prieto
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
27
Ian López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Kevin Prieto
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Серро Ларго - Дефенсор Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
Новости команд
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Серро Ларго
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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