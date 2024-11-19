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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс
Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 19 ноября 2024
Серро Ларго
19.11.2024, вторник, 03:30
Уругвай. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Монтевидео Уондерерс
9'
N. Bertocchi
42'
L. Cosentino
64'
L. Cosentino
90'
M. Añasco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс
ГОЛ! 4:0!
M. Añasco
90'
Замена
G. G. Cordoba
️️️️
S. Sosa
89'
Замена
️️️️
N. Bertocchi
88'
Желтая карточка
A. Di Pippa
85'
Замена
M. Mir
️️️️
J. Contrera
81'
73'
Замена
N. Ferreira
️️️️
E. Crucci
73'
Замена
M. Suárez
️️️️
J. Alberti
70'
Желтая карточка
J. Alberti
Замена
M. Añasco
️️️️
L. Cosentino
70'
ГОЛ! 3:0!
L. Cosentino
64'
60'
Замена
C. Franco
️️️️
N. Royón
46'
Замена
G. Vega
️️️️
B. Veglio
ГОЛ! 2:0!
L. Cosentino
42'
ГОЛ! 1:0!
N. Bertocchi
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
5
A. Di Pippa
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
19
Julian Contrera
ЦФ
33
Sebastián Sosa
ЦФ
20
Federico Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
8
Bruno Veglio
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
16
José Alberti
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
8
Matías Mir
ЦП
10
G. G. Cordoba
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
23
Thomas González
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
15
Martín Suárez
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
25
Nicolás Ferreira
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
4-3-3
25
5
2
16
17
22
15
10
20
33
19
4-4-2
25
13
2
4
14
5
16
20
8
29
15
19
8
8
19
33
10
10
33
10
10
10
10
16
15
15
16
8
7
7
8
29
25
25
29
15
9
9
15
Остались в запасе
Серро Ларго
Монтевидео Уондерерс
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
23
Thomas González
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
25
Gino Santilli
ВР
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
27
Ian López
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
23
Thomas González
ЦФ
28
Santiago Rollano
ЦФ
Остались в запасе
12
Enzo López
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
3
Guillermo Félix Borthagaray Comas
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Серро Ларго - Монтевидео Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
Новости команд
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Серро Ларго
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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