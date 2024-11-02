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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эксетер Сити - Барнет
Эксетер Сити - Барнет: обзор матча 02 ноября 2024
Эксетер Сити
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
5 : 3
Завершен
Барнет
13'
Д. Магеннис
76'
Д. Магеннис (П)
85'
Д. Магеннис (П)
90+6'
J. Bird
90+11'
К. Дойл
59'
З. Брант
78'
Н. Кабамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Барнет
ГОЛ! 5:2!
К. Дойл
90'
+11
Замена
Д. Фицуотер
️️️️
Р. Вудс
90'
+9
ГОЛ! 4:2!
J. Bird
Пас отдал
К. Дойл
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
B. Hobson
86'
Замена
J. Cropper
️️️️
З. Брант
85'
Желтая карточка
B. Coker
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Магеннис
85'
78'
ГОЛ! 2:2!
Н. Кабамба
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Магеннис
76'
Замена
J. Bird
️️️️
M. Alli
73'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Б. Паррингтон
73'
67'
Желтая карточка
И. Кану
Замена
К. Дойл
️️️️
J. Aitchison
63'
Замена
E. Francis
️️️️
R. Cole
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
З. Брант
Желтая карточка
Р. Вудс
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Магеннис
Пас отдал
J. Aitchison
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
41
Джо Уитворт
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
M. Alli
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Барнет
1
Nick Hayes
ВР
22
A. Oluwo
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
15
Bailey Hobson
ЦП
18
Энтони Хартиган
ЦП
8
Зак Брант
ЦП
11
Идрис Кану
ПВ
14
Нике Кабамба
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
30
Myles Kenlock
ЦФ
Главный тренер
Дин Бреннан
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Jake Richards
ЦП
14
E. Francis
ЦП
27
Ками Дойл
АП
11
Jay Bird
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Барнет
13
Giosue Bellagambi
ВР
4
D. Collinge
ЦЗ
23
Joe Grimwood
ЦЗ
6
J. Okimo
ЦЗ
32
Jordan Cropper
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
4-2-4
41
Уитворт
14
Паррингтон
25
Суини
4
Крама
4
МакМиллан
18
Вудс
12
21
Нисканен
9
Магеннис
19
11
1-4-1-3
1
22
15
18
Хартиган
8
Брант
15
11
Кану
30
3
14
Кабамба
14
Паррингтон
11
Митчелл
11
Митчелл
14
Паррингтон
18
Вудс
5
Фицуотер
5
Фицуотер
18
Вудс
12
14
14
12
11
27
Дойл
27
Дойл
11
19
11
11
19
8
Брант
32
32
8
Брант
Остались в запасе
Эксетер Сити
Барнет
33
Shaun MacDonald
ВР
7
Jake Richards
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
13
Giosue Bellagambi
ВР
4
D. Collinge
ЦЗ
23
Joe Grimwood
ЦЗ
6
J. Okimo
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
Главный тренер
Дин Бреннан
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
7
Jake Richards
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Sonny Cox
ЦФ
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
4
D. Collinge
ЦЗ
23
Joe Grimwood
ЦЗ
6
J. Okimo
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Дин Бреннан
Статистика матча Эксетер Сити - Барнет
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Барнет
Англия. Вторая лига, 18 тур
Барнет
- : -
01.12.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
2 : 1
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
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3 : 1
27.10.2026
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