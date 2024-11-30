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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Иттихад - Тала Аль-Гаиш
Аль-Иттихад - Тала Аль-Гаиш: обзор матча 30 ноября 2024
Аль-Иттихад
30.11.2024, суббота, 21:00
Египет. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Тала Аль-Гаиш
90+5'
R. Omran
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Иттихад - Тала Аль-Гаиш
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
R. Omran
Желтая карточка
F. Nascimento
90'
+3
72'
Желтая карточка
I. Mohareb
71'
Замена
A. El Sheikh
️️️️
E. Fathy
71'
Замена
I. Mohareb
️️️️
K. Tarek
Замена
F. Nascimento
️️️️
A. Mohamed
70'
Замена
A. Amr Gomaa
️️️️
F. Farid
61'
59'
Замена
R. Omran
️️️️
Y. Wahid
59'
Замена
A. Hamdy
️️️️
Х. Мао Мками
Замена
М. Метвали
️️️️
S. Moro
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Мао Мками
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
37
Аль Махди Солиман
ВР
3
Марван Дауд
ЛЗ
5
Mostafa Ibrahim
ЦЗ
6
Mahmoud Shabana
ЦЗ
3
Abdallah Bakri
ЦЗ
18
Salifu Moro
ЦП
14
Abdelghani Mohamed
(К)
ЦП
7
Amr Saleh
ЦП
9
Fady Farid
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
20
Bekale Aubame
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Тала Аль-Гаиш
16
Mohamed Shaaban
ВР
12
Ahmed Meteb
ЦЗ
4
Mohamed Camacho
ЦЗ
6
Khaled Stouhi
(К)
ЦЗ
8
Ahmed Abdel Rahman Zola
ЦЗ
13
Химид Мао Мками
ОП
11
Karim Tarek
ЦП
5
Farid Shawky
ЦП
11
Youssry Wahid
ЦП
19
Emad Fathy
ЦП
23
Godwin Okwara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Аль-Иттихад
1
Sobhy Soliman
ВР
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
8
Naser Naser
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
99
Islam Samir
ЦФ
30
Amr Amr Gomaa
ЦФ
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
Тала Аль-Гаиш
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
7
Ragab Omran
ЦП
12
I. Mohareb
ЦП
14
Ali Hamdy
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
4-3-3
37
Солиман
3
Дауд
6
3
5
18
14
7
20
19
9
4-1-4-1
16
4
6
8
12
13
Мками
5
11
19
11
23
18
14
Метвали
14
Метвали
18
14
23
23
14
9
30
30
9
11
7
7
11
11
12
12
11
13
Мками
14
14
13
Мками
19
19
19
19
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Тала Аль-Гаиш
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
8
Naser Naser
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
99
Islam Samir
ЦФ
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
97
Ahmed Samir
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Остались в запасе
1
Sobhy Soliman
ВР
66
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
8
Naser Naser
ЦП
12
Omar El Wahsh
ЦП
99
Islam Samir
ЦФ
77
Benjamin Bernard Boateng
ЦФ
Остались в запасе
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
97
Ahmed Samir
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
Главный тренер
Никодимос Папавасилиу
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Статистика матча Аль-Иттихад - Тала Аль-Гаиш
1
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
12
Количество передач
411
295
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
67
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Модерн Спорт
0 : 0
08.05.2026
Аль-Иттихад
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 2
28.05.2026
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
Газль Эль-Махалла
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