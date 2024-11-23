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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Замалек - Аль-Масри
Замалек - Аль-Масри: обзор матча 23 ноября 2024
Замалек
23.11.2024, суббота, 21:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Масри
45+3'
M. El Shamy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замалек - Аль-Масри
88'
Замена
A. Saadawy
️️️️
H. Ali
Замена
Z. Kamal
️️️️
N. Maher
74'
73'
Замена
Y. El Gohary
️️️️
A. Deghmoum
72'
Замена
F. Ben Youssef
️️️️
С. Мохсен
Замена
H. Ashraf
️️️️
Н. Манси
68'
Замена
С. Жазири
️️️️
А. Саид
68'
60'
Желтая карточка
A. Deghmoum
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
M. El Shamy
Пас отдал
С. Мохсен
Замена
К. Михаляк
️️️️
M. Abdel Razik Shikabala
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замалек
1
Mohamed Awad
ВР
4
Omar Gaber
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
24
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
27
Nasser Maher
ЦП
80
Набиль Дунга
ЦП
10
Mahmoud Abdel Razik Shikabala
(К)
ЦП
77
Mostafa Shalaby
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Нассер Манси
ЦФ
Аль-Масри
28
Махмуд Гад
ВР
2
Baher El Mohamady
ЦЗ
29
Mohamed Hashem
ЦЗ
7
Карим Эль-Эраки
ПЗ
8
Hassan Ali
(К)
ЦП
6
Mohamed Makhlouf
ЦП
14
Махмуд Амада
ЦП
22
Mido Gaber
ЦП
9
Салах Мохсен
ЦФ
30
Abderrahim Deghmoum
ЦФ
11
Mohamed El Shamy
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Замалек
46
Mahmoud El-Shenawy
ВР
28
Mostafa El Zenary
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
6
Ziad Kamal
ЦП
9
Hossam Ashraf
ЦП
11
Ahmed Esho
ЦП
25
Зизо
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
30
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Аль-Масри
16
Mahmoud Hamdy
ВР
13
Amr Saadawy
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
8
Samir Fekri
ЦП
17
Youssef El Gohary
ЦП
15
Ahmed El Armouty
ЦП
28
Fakhreddine Ben Youssef
ЦП
10
Karim Bambo
ЦФ
20
Pape Badji
ЦФ
4-4-1-1
1
4
24
Маслуси
4
Абдельмагид
3
27
10
77
80
Дунга
19
Саид
9
Манси
3-4-3
28
Гад
7
Эль-Эраки
29
2
6
14
Амада
22
8
11
30
9
Мохсен
27
6
6
27
9
Манси
9
9
9
Манси
25
Зизо
25
Зизо
10
77
Михаляк
77
Михаляк
10
19
Саид
30
Жазири
30
Жазири
19
Саид
8
13
13
8
30
17
17
30
9
Мохсен
28
28
9
Мохсен
Остались в запасе
Замалек
Аль-Масри
46
Mahmoud El-Shenawy
ВР
28
Mostafa El Zenary
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
16
Mahmoud Hamdy
ВР
24
Ахмед Эид
ПЗ
8
Samir Fekri
ЦП
15
Ahmed El Armouty
ЦП
10
Karim Bambo
ЦФ
20
Pape Badji
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Остались в запасе
46
Mahmoud El-Shenawy
ВР
28
Mostafa El Zenary
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
Остались в запасе
16
Mahmoud Hamdy
ВР
24
Ахмед Эид
ПЗ
8
Samir Fekri
ЦП
15
Ahmed El Armouty
ЦП
10
Karim Bambo
ЦФ
20
Pape Badji
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Статистика матча Замалек - Аль-Масри
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
2
12
Офсайды
1
2
Количество передач
586
307
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Замалек
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 1
11.04.2026
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