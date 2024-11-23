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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Тала Аль-Гаиш - Смуха
Тала Аль-Гаиш - Смуха: обзор матча 23 ноября 2024
Тала Аль-Гаиш
23.11.2024, суббота, 18:00
Египет. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Смуха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тала Аль-Гаиш - Смуха
89'
Замена
A. Khaled
️️️️
A. El Ouady
83'
Замена
A. Magdy
️️️️
H. Hassan
Замена
R. Omran
️️️️
Y. Wahid
74'
68'
Замена
Д. Додо
️️️️
М. Сабер
68'
Замена
M. Salem
️️️️
I. Ateia
68'
Замена
M. El-Badry
️️️️
S. Amadi
Замена
A. Hamdy
️️️️
E. Fathy
60'
Замена
A. Samir
️️️️
K. Tarek
29'
Желтая карточка
E. Fathy
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тала Аль-Гаиш
16
Mohamed Shaaban
ВР
12
Ahmed Meteb
ЦЗ
4
Mohamed Camacho
ЦЗ
6
Khaled Stouhi
(К)
ЦЗ
8
Ahmed Abdel Rahman Zola
ЦЗ
13
Химид Мао Мками
ОП
11
Karim Tarek
ЦП
5
Farid Shawky
ЦП
11
Youssry Wahid
ЦП
19
Emad Fathy
ЦП
23
Godwin Okwara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Смуха
1
El-Hani Soliman
ВР
15
Abubakar Liday
ЦЗ
21
Mido Mostafa
ЦЗ
24
Mohamed Rabia
ЦЗ
20
Eslam Gaber
ЦЗ
25
Islam Ateia
ЦП
21
Махмуд Сабер
ЦП
41
Mohamed Metwally Canaria
ЦП
18
Hossam Hassan
(К)
ЦФ
23
Samuel Amadi
ЦФ
10
Abdelkabir El Ouady
ЦФ
Тала Аль-Гаиш
1
Omar Radwan
ВР
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
14
Ali Hamdy
ЦП
7
Ragab Omran
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Смуха
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
19
Mostafa El-Badry
ЦП
22
Ahmed Khaled
ЦП
11
Ashraf Magdy
ЦП
36
Доку Додо
ЦП
9
Mohamed Salem
ЦФ
14
Mohamed Saeed
ЦФ
4-1-4-1
16
12
6
8
4
13
Мками
11
11
19
5
23
4-3-3
1
21
24
20
15
25
21
Сабер
41
10
23
18
3
3
19
14
14
19
11
7
7
11
11
97
97
11
23
19
19
23
10
22
22
10
18
11
11
18
21
Сабер
36
Додо
36
Додо
21
Сабер
25
9
9
25
Остались в запасе
Тала Аль-Гаиш
Смуха
1
Omar Radwan
ВР
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
Остались в запасе
1
Omar Radwan
ВР
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Остались в запасе
29
Hussein Taimor
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Статистика матча Тала Аль-Гаиш - Смуха
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
18
Офсайды
2
1
Количество передач
296
416
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
78
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 2
28.05.2026
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
Газль Эль-Махалла
Смуха
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
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