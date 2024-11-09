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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Керамика Клеопатра - Исмаили
Керамика Клеопатра - Исмаили: обзор матча 09 ноября 2024
Керамика Клеопатра
09.11.2024, суббота, 21:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Исмаили
43'
F. Lakay
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Керамика Клеопатра - Исмаили
Замена
A. Magdy
️️️️
M. Zalaka
90'
+1
Желтая карточка
И. Исса
88'
Замена
И. Исса
️️️️
A. Belhadji
72'
Желтая карточка
А. Рамадан
66'
Замена
M. Sadek
️️️️
A. Kalawa
59'
47'
Желтая карточка
M. Hassan
Желтая карточка
F. Lakay
47'
ГОЛ! 1:0!
F. Lakay
Пас отдал
A. Belhadji
43'
41'
Желтая карточка
E. Hamdi
6'
Замена
Э. Траоре
️️️️
M. Bayoumi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Керамика Клеопатра
18
Mohamed Bassam
(К)
ВР
5
Ragab Nabil
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
4
Ахмед Рамадан
ПЗ
28
Amr Kalawa
ЦП
17
Mahmoud Zalaka
ЦП
31
Mohamed Adel
ЦП
10
Ahmed Belhadji
ЦП
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
23
Fagrie Lakay
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Исмаили
1
Ahmed Adel
ВР
20
Emad Hamdi
(К)
ЦЗ
4
Mohamed Ammar
ЦЗ
34
Abdel Karim Mostafa
ЦЗ
2
Mohamed Nasr
ЦЗ
12
Mohamed Bayoumi
ЦП
6
Mohamed Hassan
ЦП
15
Nader Farag
ЦП
9
Marwan Hamdi
ЦП
7
Khaled Alnabrisi
ЦФ
10
Mohamed Abdelsamia
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Керамика Клеопатра
13
Eslam Risha
ВР
27
Hussein Sayed
ЦЗ
24
Arthur Justice
ЦП
20
Mohamed Sadek
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
8
Abdallah Magdy
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
7
Ислам Исса
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Исмаили
31
Kamal El Sayed
ВР
25
Abdallah El Saeed
ЦП
37
Ibrahim Abdel Aal
ЦП
19
Hesham Mohamed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
8
Эрик Траоре
АП
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
4-4-2
18
5
2
22
4
Рамадан
28
31
10
17
23
14
4-4-2
1
4
34
2
20
6
15
9
12
10
7
28
20
20
28
17
8
8
17
10
7
Исса
7
Исса
10
12
8
Траоре
8
Траоре
12
Остались в запасе
Керамика Клеопатра
Исмаили
13
Eslam Risha
ВР
27
Hussein Sayed
ЦЗ
24
Arthur Justice
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
31
Kamal El Sayed
ВР
25
Abdallah El Saeed
ЦП
37
Ibrahim Abdel Aal
ЦП
19
Hesham Mohamed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Остались в запасе
13
Eslam Risha
ВР
27
Hussein Sayed
ЦЗ
24
Arthur Justice
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Остались в запасе
31
Kamal El Sayed
ВР
25
Abdallah El Saeed
ЦП
37
Ibrahim Abdel Aal
ЦП
19
Hesham Mohamed
ЦП
22
Ali El Malawany
ЦП
35
Omar El Kot
ЦФ
32
Mohamed Khatary
ЦФ
11
Mohamed Zidan
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Главный тренер
Шавки Гариб
Статистика матча Керамика Клеопатра - Исмаили
3
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
20
12
Офсайды
5
0
Количество передач
410
390
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Вади Дегла
2 : 1
12.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
Исмаили
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