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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Смуха - Замалек
Смуха - Замалек: обзор матча 08 ноября 2024
Смуха
08.11.2024, пятница, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Замалек
3'
Н. Манси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смуха - Замалек
Замена
I. Ateia
️️️️
S. Amadi
89'
Замена
A. Khaled
️️️️
M. Metwally Canaria
89'
Замена
A. Magdy
️️️️
М. Сабер
88'
83'
Замена
Z. Kamal
️️️️
Н. Дунга
83'
Замена
H. Ashraf
️️️️
Н. Манси
Замена
M. Salem
️️️️
H. Hassan
83'
82'
Желтая карточка
М. Шехата
81'
Желтая карточка
Н. Дунга
77'
Желтая карточка
M. Awad
Замена
M. El-Badry
️️️️
Д. Додо
70'
70'
Замена
К. Михаляк
️️️️
M. Abdel Razik Shikabala
Желтая карточка
H. Hassan
47'
46'
Замена
А. Фатух
️️️️
M. Bentayg
45'
+2
Желтая карточка
M. Bentayg
41'
Желтая карточка
O. Gaber
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Манси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смуха
1
El-Hani Soliman
(К)
ВР
21
Mido Mostafa
ЦЗ
24
Mohamed Rabia
ЦЗ
20
Eslam Gaber
ЦЗ
15
Abubakar Liday
ЦЗ
21
Махмуд Сабер
ЦП
36
Доку Додо
ЦП
41
Mohamed Metwally Canaria
ЦП
18
Hossam Hassan
ЦФ
10
Abdelkabir El Ouady
ЦФ
23
Samuel Amadi
ЦФ
Замалек
1
Mohamed Awad
ВР
4
Omar Gaber
ЦЗ
24
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
10
Mahmoud Abdel Razik Shikabala
(К)
ЦП
17
Мохамед Шехата
ЦП
80
Набиль Дунга
ЦП
77
Mostafa Shalaby
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
9
Нассер Манси
ЦФ
Смуха
16
Mohamed Ashraf
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
25
Islam Ateia
ЦП
11
Ashraf Magdy
ЦП
22
Ahmed Khaled
ЦП
19
Mostafa El-Badry
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
Замалек
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
37
Djeferson Costa
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
6
Ziad Kamal
ЦП
9
Hossam Ashraf
ЦП
9
Omar Faraj
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4-3-3
1
21
20
15
24
21
Сабер
36
Додо
41
23
10
18
4-4-1-1
1
24
Маслуси
4
Абдельмагид
3
4
17
Шехата
80
Дунга
77
10
19
Саид
9
Манси
23
25
25
23
21
Сабер
11
11
21
Сабер
41
22
22
41
36
Додо
19
19
36
Додо
18
9
9
18
3
13
Фатух
13
Фатух
3
80
Дунга
6
6
80
Дунга
9
Манси
9
9
9
Манси
10
77
Михаляк
77
Михаляк
10
Остались в запасе
Смуха
Замалек
16
Mohamed Ashraf
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
16
Мохаммед Собхи
ВР
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
37
Djeferson Costa
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
9
Omar Faraj
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Ashraf
ВР
24
Ragab El Safi
ЦЗ
2
Hesham Hafez
ЦП
14
Mohamed Saeed
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
37
Djeferson Costa
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
9
Omar Faraj
ЦФ
Статистика матча Смуха - Замалек
1
5
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
436
406
Сейвы
0
6
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Смуха
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Пирамидс
2 : 1
20.05.2026
Смуха
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Замалек
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
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