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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Газль Эль-Махалла - Тала Аль-Гаиш
Газль Эль-Махалла - Тала Аль-Гаиш: обзор матча 07 ноября 2024
Газль Эль-Махалла
07.11.2024, четверг, 18:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Тала Аль-Гаиш
79'
M. Ali Ben Hammouda
90+5'
M. Ali Ben Hammouda
14'
E. Fathy
88'
A. El Sheikh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газль Эль-Махалла - Тала Аль-Гаиш
90'
+8
Желтая карточка
M. Shaaban
ГОЛ! 2:2!
M. Ali Ben Hammouda
90'
+5
Замена
A. Coulibaly
️️️️
M. Gaber
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
A. El Sheikh
Пас отдал
A. Samir
ГОЛ! 1:1!
M. Ali Ben Hammouda
79'
78'
Замена
A. El Sheikh
️️️️
Y. Wahid
Замена
K. El Akhmimi
️️️️
M. Essam Emara
72'
72'
Замена
R. Omran
️️️️
K. Tarek
Замена
I. Hassan
️️️️
M. Hamdy Zaki
61'
Желтая карточка
M. Gaber
56'
55'
Замена
A. Samir
️️️️
E. Fathy
14'
ГОЛ! 0:1!
E. Fathy
Пас отдал
K. Tarek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газль Эль-Махалла
16
Amer Mohamed
ВР
6
Ahmed Hakam
ЦЗ
26
Amr El Gazar
ЦЗ
12
Yehia Zakaria
ЦЗ
19
Mohamed Essam Emara
ЦП
33
Abdo Yehia
(К)
ЦП
20
Mory Touré
ЦП
7
Mohamed Ashraf
ЦФ
99
Mohamed Hamdy Zaki
ЦФ
20
Mohamed Ali Ben Hammouda
ЦФ
17
Mohamed Gaber
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Тала Аль-Гаиш
16
Mohamed Shaaban
ВР
4
Mohamed Camacho
ЦЗ
6
Khaled Stouhi
(К)
ЦЗ
8
Ahmed Abdel Rahman Zola
ЦЗ
12
Ahmed Meteb
ЦЗ
13
Химид Мао Мками
ОП
5
Farid Shawky
ЦП
19
Emad Fathy
ЦП
11
Youssry Wahid
ЦП
11
Karim Tarek
ЦП
23
Godwin Okwara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Газль Эль-Махалла
1
Ahmed Ibrahim
ВР
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
35
Abdo Semida
ЦЗ
38
Abdoul Coulibaly
ЦЗ
13
Ibrahim Hassan
ЦП
25
Mohamed Ashraf
ЦП
8
Mohamed Osama
ЦП
14
Khaled El Akhmimi
ЦП
17
Hazem Abou Sena
ЦФ
Тала Аль-Гаиш
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
7
Ragab Omran
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
19
Hamed Khaled El Gabry
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
3-3-4
16
6
26
12
19
33
20
7
17
20
99
4-1-4-1
16
6
8
12
4
13
Мками
19
11
11
5
23
17
38
38
17
99
13
13
99
19
14
14
19
11
7
7
11
19
97
97
19
11
19
19
11
Остались в запасе
Газль Эль-Махалла
Тала Аль-Гаиш
1
Ahmed Ibrahim
ВР
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
35
Abdo Semida
ЦЗ
25
Mohamed Ashraf
ЦП
8
Mohamed Osama
ЦП
17
Hazem Abou Sena
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
19
Hamed Khaled El Gabry
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Остались в запасе
1
Ahmed Ibrahim
ВР
26
Хамиду Абдул Фатаву
ЛЗ
35
Abdo Semida
ЦЗ
25
Mohamed Ashraf
ЦП
8
Mohamed Osama
ЦП
17
Hazem Abou Sena
ЦФ
Остались в запасе
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
30
Moaz El Henawy
ЦЗ
19
Hamed Khaled El Gabry
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Эид
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Статистика матча Газль Эль-Махалла - Тала Аль-Гаиш
1
1
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
11
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
10
Количество передач
453
269
Сейвы
4
9
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
Матчи команд
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Газль Эль-Махалла
4 : 2
29.05.2026
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Модерн Спорт
0 : 0
23.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Газль Эль-Махалла
1 : 0
18.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
Газль Эль-Махалла
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 2
28.05.2026
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
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