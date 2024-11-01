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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Замалек - Национальный банк Египта
Замалек - Национальный банк Египта: обзор матча 01 ноября 2024
Замалек
01.11.2024, пятница, 21:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Национальный банк Египта
37'
N. Maher
53'
Н. Манси
90+9'
А. Саид (П)
50'
M. Helal (П)
76'
M. Helal (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замалек - Национальный банк Египта
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Саид
90'
+9
90'
+3
Желтая карточка
S. Abdallah
85'
Замена
A. Madbouli
️️️️
M. Helal
Замена
С. Жазири
️️️️
М. Шехата
81'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
M. Helal
Желтая карточка
M. Awad
75'
Замена
А. Фатух
️️️️
Зизо
73'
Замена
Z. Kamal
️️️️
N. Maher
69'
Желтая карточка
М. Шехата
64'
Желтая карточка
Х. Маслуси
63'
56'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Fathi
ГОЛ! 2:1!
Н. Манси
Пас отдал
N. Maher
53'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Helal
Замена
Н. Манси
️️️️
O. Faraj
46'
ГОЛ! 1:0!
N. Maher
Пас отдал
А. Саид
37'
32'
Желтая карточка
M. Abdelghani
30'
Желтая карточка
M. Ibrahim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замалек
1
Mohamed Awad
ВР
4
Omar Gaber
(К)
ЦЗ
24
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
80
Mohamed Hamdi
ЦЗ
27
Nasser Maher
ЦП
17
Мохамед Шехата
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
25
Зизо
ПВ
9
Omar Faraj
ЦФ
Национальный банк Египта
27
Abdel Aziz El Balouti
ВР
2
Mohamed Abdelghani
ЦЗ
23
Mohamed Bassiouny
(К)
ЦЗ
11
Issahaku Yakubu
ЦЗ
6
Mahmoud El-Gazzar
ЦЗ
4
Сайду Симпоре
ОП
5
Mohamed Fathi
ЦП
25
Mohamed Helal
ЦП
10
Mohamed Ibrahim
ЦП
9
Осама Файсал
ЦФ
30
Yaw Annor
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Замалек
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
37
Djeferson Costa
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
6
Ziad Kamal
ЦП
11
Ahmed Esho
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
30
Сейфеддин Жазири
ЦФ
9
Нассер Манси
ЦФ
Национальный банк Египта
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
7
Hisham Salah
ЦЗ
21
Ahmed Madbouli
ЦП
12
Ahmed Rabia
ЦП
22
Sayed Abdallah
ЦФ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
21
Mohamed Grendo
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
4
Абдельмагид
3
80
24
Маслуси
4
27
17
Шехата
19
Саид
25
Зизо
9
4-1-3-2
27
23
11
6
2
4
Симпоре
5
25
10
30
9
Файсал
25
Зизо
13
Фатух
13
Фатух
25
Зизо
27
6
6
27
17
Шехата
30
Жазири
30
Жазири
17
Шехата
9
9
Манси
9
Манси
9
25
21
21
25
5
29
Райан
29
Райан
5
Остались в запасе
Замалек
Национальный банк Египта
16
Мохаммед Собхи
ВР
37
Djeferson Costa
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
7
Hisham Salah
ЦЗ
12
Ahmed Rabia
ЦП
22
Sayed Abdallah
ЦФ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
21
Mohamed Grendo
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
37
Djeferson Costa
ЦЗ
88
Ahmed Mahmoud
ЦЗ
11
Ahmed Esho
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Ahmed Sobhi
ВР
12
Айман Ашраф
ЦЗ
7
Hisham Salah
ЦЗ
12
Ahmed Rabia
ЦП
22
Sayed Abdallah
ЦФ
17
Ahmed El Nadry
ЦФ
21
Mohamed Grendo
ЦФ
Главный тренер
Тарек Мостафа
Статистика матча Замалек - Национальный банк Египта
3
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
19
Офсайды
1
2
Количество передач
520
368
Сейвы
0
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Замалек
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Смуха
0 : 1
05.05.2026
Замалек
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Замалек
0 : 0
27.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Замалек
1 : 0
23.04.2026
Пирамидс
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Национальный банк Египта
2 : 2
29.05.2026
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
0 : 1
22.05.2026
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Национальный банк Египта
2 : 3
13.05.2026
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
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