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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Эль-Гуна - ЗЕД
Эль-Гуна - ЗЕД: обзор матча 31 октября 2024
Эль-Гуна
31.10.2024, четверг, 17:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
ЗЕД
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эль-Гуна - ЗЕД
Замена
M. Hassouna
️️️️
B. El Sayed
81'
65'
Замена
A. El Sakran
️️️️
А. Хамди
65'
Замена
D.
️️️️
S. Hussein
65'
Замена
M.
️️️️
M. Saad
Замена
A. Reda
️️️️
A. Jatta
63'
Желтая карточка
A. Jatta
29'
Пенальти не реализован!
B. El Sayed
13'
7'
Желтая карточка
S. Hussein
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эль-Гуна
26
Kahraba
ЦЗ
4
Ahmed Abdelrasoul
ЦЗ
3
Ahmed El Aash
ЦЗ
18
A. Jatta
ЦЗ
19
B. El Sayed
ЦП
2
Abdel Gawad Taalab
ЦП
8
Reda Salah
ЦП
27
Arnaud Randrianantenaina
(К)
ЦФ
90
Mazen Yasser
ЦФ
11
Seif Shika
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
ЗЕД
1
Али Лотфи
(К)
ВР
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
30
Ali Gamal
ЦЗ
11
Mostafa Saad
ЦП
37
Maata Magassa
ЦП
18
Ahmed El-Saghiri
ЦП
7
Амар Хамди
ПП
11
Мостафа Зико
ЦФ
10
S. Hussein
ЦФ
Эль-Гуна
13
Amr Shaaban
ВР
21
A. Reda
ЦЗ
4
A. Shousha
ЦЗ
10
M. Mahmoud
ЦП
12
M. Hassouna
ЦП
17
Hassan Samir
ЦП
29
Ojo Tolulope
ЦФ
96
Hossam Ghanem
ЦФ
ЗЕД
16
Mohamed Mazzika
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
20
Hamdy Alaa
ЦП
17
Abdelrahman El Sakran
ЦФ
14
Messi
ЦФ
26
Dilson
ЦФ
4-3-3
26
3
18
4
19
2
8
11
90
27
3-4-2
1
Лотфи
23
24
30
7
Хамди
37
18
11
10
11
Зико
18
21
21
18
19
12
12
19
7
Хамди
17
17
7
Хамди
11
14
14
11
10
26
26
10
Остались в запасе
Эль-Гуна
ЗЕД
13
Amr Shaaban
ВР
4
A. Shousha
ЦЗ
10
M. Mahmoud
ЦП
17
Hassan Samir
ЦП
29
Ojo Tolulope
ЦФ
96
Hossam Ghanem
ЦФ
Главный тренер
Алаа Абдельаал
16
Mohamed Mazzika
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
20
Hamdy Alaa
ЦП
Остались в запасе
13
Amr Shaaban
ВР
4
A. Shousha
ЦЗ
10
M. Mahmoud
ЦП
17
Hassan Samir
ЦП
29
Ojo Tolulope
ЦФ
96
Hossam Ghanem
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Mazzika
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
20
Hamdy Alaa
ЦП
Главный тренер
Алаа Абдельаал
Статистика матча Эль-Гуна - ЗЕД
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
298
425
Сейвы
3
4
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Петроджет
1 : 2
28.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Национальный банк Египта
1 : 1
17.05.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Эль-Гуна
0 : 1
12.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Мокавлун
1 : 0
08.05.2026
Эль-Гуна
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 13 тур
ЗЕД
1 : 1
29.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Вади Дегла
2 : 2
21.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
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