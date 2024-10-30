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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Тала Аль-Гаиш - Аль-Масри
Тала Аль-Гаиш - Аль-Масри: обзор матча 30 октября 2024
Тала Аль-Гаиш
30.10.2024, среда, 20:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Масри
52'
С. Мохсен
87'
М. Амада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тала Аль-Гаиш - Аль-Масри
87'
ГОЛ! 0:2!
М. Амада
Пас отдал
A. Deghmoum
78'
Замена
M. Hashem
️️️️
А. Эид
Замена
B. Morsi
️️️️
Y. Wahid
71'
Замена
️️️️
E. Fathy
67'
62'
Замена
K. Bambo
️️️️
A. El Armouty
62'
Замена
M. Gaber
️️️️
F. Ben Youssef
62'
Замена
A. Deghmoum
️️️️
K. El Ghandour
Замена
R. Omran
️️️️
K. Tarek
61'
52'
ГОЛ! 0:1!
С. Мохсен
Пас отдал
M. Makhlouf
47'
Желтая карточка
K. El Ghandour
Красная карточка
I. Mohareb
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тала Аль-Гаиш
16
Mohamed Shaaban
ВР
8
Ahmed Abdel Rahman Zola
ЦЗ
12
Ahmed Meteb
ЦЗ
6
Khaled Stouhi
(К)
ЦЗ
4
Mohamed Camacho
ЦЗ
13
Химид Мао Мками
ОП
19
Emad Fathy
ЦП
11
Youssry Wahid
ЦП
12
I. Mohareb
ЦП
11
Karim Tarek
ЦП
23
Godwin Okwara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Аль-Масри
28
Махмуд Гад
ВР
2
Baher El Mohamady
ЦЗ
13
Amr Saadawy
ЦЗ
7
Карим Эль-Эраки
(К)
ПЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
6
Mohamed Makhlouf
ЦП
14
Махмуд Амада
ЦП
15
Ahmed El Armouty
ЦП
10
Khaled El Ghandour
ЦП
28
Fakhreddine Ben Youssef
ЦП
9
Салах Мохсен
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Тала Аль-Гаиш
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
14
Ali Hamdy
ЦП
5
Farid Shawky
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
7
Ragab Omran
ЦП
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
9
Basem Morsi
ЦФ
23
Moussa Diawara
ЦФ
Аль-Масри
16
Mahmoud Hamdy
ВР
29
Mohamed Hashem
ЦЗ
8
Hassan Ali
ЦП
22
Mido Gaber
ЦП
17
Youssef El Gohary
ЦП
30
Abderrahim Deghmoum
ЦФ
20
Pape Badji
ЦФ
10
Karim Bambo
ЦФ
11
Mohamed El Shamy
ЦФ
4-1-4-1
16
8
6
4
12
13
Мками
19
12
11
11
23
4-5-1
28
Гад
24
Эид
2
13
7
Эль-Эраки
6
15
10
28
14
Амада
9
Мохсен
11
7
7
11
11
9
9
11
24
Эид
29
29
24
Эид
28
22
22
28
10
30
30
10
15
10
10
15
Остались в запасе
Тала Аль-Гаиш
Аль-Масри
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
14
Ali Hamdy
ЦП
5
Farid Shawky
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
23
Moussa Diawara
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
16
Mahmoud Hamdy
ВР
8
Hassan Ali
ЦП
17
Youssef El Gohary
ЦП
20
Pape Badji
ЦФ
11
Mohamed El Shamy
ЦФ
Главный тренер
Али Махер
Остались в запасе
1
Omar Radwan
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
14
Ali Hamdy
ЦП
5
Farid Shawky
ЦП
97
Ahmed Samir
ЦП
19
Ahmed El Sheikh
ЦП
23
Moussa Diawara
ЦФ
Остались в запасе
16
Mahmoud Hamdy
ВР
8
Hassan Ali
ЦП
17
Youssef El Gohary
ЦП
20
Pape Badji
ЦФ
11
Mohamed El Shamy
ЦФ
Главный тренер
Абдельхамид Бассиуни
Главный тренер
Али Махер
Статистика матча Тала Аль-Гаиш - Аль-Масри
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
9
12
Офсайды
1
3
Количество передач
180
613
Сейвы
1
1
Точность передач %
66
90
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 2
28.05.2026
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Эль-Гуна
2 : 1
22.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
18.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
13.05.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
07.05.2026
Газль Эль-Махалла
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Смуха
0 : 1
27.04.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Масри
2 : 2
22.04.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 1
11.04.2026
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