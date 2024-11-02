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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Мирамар Мисьонес
Данубио - Мирамар Мисьонес: обзор матча 02 ноября 2024
Данубио
02.11.2024, суббота, 22:30
Уругвай. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мирамар Мисьонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Данубио - Мирамар Мисьонес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
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