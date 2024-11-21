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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Уроба - Аль-Айн
Аль-Уроба - Аль-Айн: обзор матча 21 ноября 2024
Аль-Уроба
21.11.2024, четверг, 18:30
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Айн
73'
M. R. Azadi
78'
A. Kack
12'
С. Рахими
29'
K. Fo Doh Laba
62'
K. Fo Doh Laba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Уроба - Аль-Айн
Замена
️️️️
A. Kack
90'
+3
82'
Замена
K. Al Zaabi
️️️️
B. Al Ahbabi
82'
Замена
️️️️
A. Barman
Желтая карточка
A. Kack
81'
ГОЛ! 2:3!
A. Kack
Пас отдал
П. Бумаль
78'
ГОЛ! 1:3!
M. R. Azadi
73'
Замена
M. R. Azadi
️️️️
T. Traore
68'
Желтая карточка
Б. Травалли
67'
62'
ГОЛ! 0:3!
K. Fo Doh Laba
29'
ГОЛ! 0:2!
K. Fo Doh Laba
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Рахими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Уроба
40
Abdullah Yousef
ВР
4
Salem Suliman
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
80
Sinisa Jolacic
ЦЗ
19
Adel Sabeel
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
36
Damilare Adigun
ЦП
8
Appolinaire Kack
ЦП
99
Tiecoura Traore
ЦП
70
Khalid Yahya
(К)
ЦП
11
Бубакарр Травалли
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Уроба
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
15
Ali Khamis
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
4-1-4-1
40
4
80
19
3
20
Бумаль
36
99
70
8
11
Травалли
4-2-2-2
17
Эйса
15
3
16
Хашеми
77
13
18
20
Паласиос
21
Рахими
72
9
99
9
9
99
77
23
23
77
Остались в запасе
Аль-Уроба
Аль-Айн
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
15
Ali Khamis
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Перейра
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
55
Talal Khameis Jouhar Saeed Alyammahi
ВР
17
Eisa Ali Abass
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
16
Mohamed Jalal
ЦЗ
19
Hamid Yahya
ЦЗ
32
Patricio Ulises
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
15
Ali Khamis
ЦФ
30
Ali Eid
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
Главный тренер
Бруну Перейра
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Уроба - Аль-Айн
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Количество передач
342
511
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
Аль-Вахда
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
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