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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Дибба Аль-Хисн - Банияс
Дибба Аль-Хисн - Банияс: обзор матча 23 ноября 2024
Дибба Аль-Хисн
23.11.2024, суббота, 15:40
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Банияс
32'
N. Vujanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дибба Аль-Хисн - Банияс
Замена
A. Abdulla
️️️️
N. Vujanović
88'
85'
Замена
A. Al Balushi
️️️️
K. Mohammed Al Hosani
Замена
Вити
️️️️
М. Кассама
79'
Желтая карточка
А. Жуини
63'
Желтая карточка
F. Al Jneibi
51'
46'
Замена
S. Ahmed Al Noobi
️️️️
K. Al Hammadi
38'
Желтая карточка
K. Ahmed Al Mansoori
ГОЛ! 1:0!
N. Vujanović
32'
Желтая карточка
A. Khamis Juma
11'
Желтая карточка
И. Сиссе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дибба Аль-Хисн
17
Suhail Al Mutuwa
ВР
15
Ali Aldhanhani
ЦЗ
88
H. Al Kamali
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
(К)
ЦЗ
23
A. Khamis Juma
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Falah Al Jneibi
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
85
Мидана Кассама
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
Главный тренер
Кайо Санарди
Банияс
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
26
Khamis Ahmed Al Mansoori
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Johan Bångsbo
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Дибба Аль-Хисн
1
Abdullah Al-Qumaish
ВР
4
F. Saleh
ЦЗ
2
Ali Abdulla
ЦЗ
84
Abdallah Saeed Salem
ЦЗ
14
Isamail Alzaabi
ЦП
20
Dominic Nsobila
ЦП
7
Joao Vitor
ЦФ
23
Вити
ЦФ
80
Mohamed Al Sereidi
ЦФ
Банияс
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
4-1-3-2
17
15
4
Хаддади
23
88
75
Сиссе
6
70
25
Кунде
9
Жуини
85
Кассама
3-2-2-2
2
3
6
26
33
Буркэ
11
Лусамба
7
12
Ниакате
8
Маркович
70
2
2
70
85
Кассама
23
Вити
23
Вити
85
Кассама
6
21
21
6
23
18
18
23
Остались в запасе
Дибба Аль-Хисн
Банияс
1
Abdullah Al-Qumaish
ВР
4
F. Saleh
ЦЗ
84
Abdallah Saeed Salem
ЦЗ
14
Isamail Alzaabi
ЦП
20
Dominic Nsobila
ЦП
7
Joao Vitor
ЦФ
80
Mohamed Al Sereidi
ЦФ
Главный тренер
Кайо Санарди
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
1
Abdullah Al-Qumaish
ВР
4
F. Saleh
ЦЗ
84
Abdallah Saeed Salem
ЦЗ
14
Isamail Alzaabi
ЦП
20
Dominic Nsobila
ЦП
7
Joao Vitor
ЦФ
80
Mohamed Al Sereidi
ЦФ
Остались в запасе
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Кайо Санарди
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Дибба Аль-Хисн - Банияс
4
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
333
421
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 2
20.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 2
12.05.2025
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
03.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 1
22.04.2025
Аль-Наср
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
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