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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур - Мьянма
Сингапур - Мьянма: обзор матча 14 ноября 2024
Сингапур
14.11.2024, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Мьянма
5'
F. Zulkifli
84'
S. Anuar
89'
N. Eunos
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сингапур - Мьянма
ГОЛ! 3:0!
N. Eunos
89'
ГОЛ! 2:0!
S. Anuar
84'
ГОЛ! 1:0!
F. Zulkifli
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
9
F. Zulkifli
ЦЗ
14
Hariss Harun
ЦЗ
11
Muhammad Shakir bin Hamzah
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
5
Amirul Adli Bin Azmi
ЦЗ
8
Shah Shahiran
ЦП
11
Glenn Kweh
ЦФ
6
K. Nakamura
ЦФ
23
Abdul Rasaq
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
2
Hein Phyo Win
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
4
Kyaw Soe Moe
ЦЗ
25
Wunna Soe Aung
ЦЗ
22
Zaw Win Thein
ЦП
11
Oakkar Naing
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
11
Maung Maung Lwin
ЦФ
20
Lam Mang Suan
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Сингапур
1
Izwan Mahbud
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
13
Taufik Suparno
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Мьянма
18
Nay Lin Htet
ВР
18
Pyae Phyo Thu
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
5
Nanda Kyaw
ЦЗ
16
Zaw Ye Tun
ЦЗ
13
Kyaw Phyo Wai
ЦЗ
6
L. D. Maw Yar
ЦП
20
Myat Kaung Khant
ЦП
21
Ye Yint Aung
ЦФ
9
Than Toe Aung
ЦФ
17
Soe Thurain Tun
ЦФ
3-2-1-3
12
11
21
5
14
9
8
23
6
11
4-3-3
1
8
4
25
2
22
11
3
19
20
11
Остались в запасе
Сингапур
Мьянма
1
Izwan Mahbud
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
13
Taufik Suparno
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
18
Nay Lin Htet
ВР
18
Pyae Phyo Thu
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
5
Nanda Kyaw
ЦЗ
16
Zaw Ye Tun
ЦЗ
13
Kyaw Phyo Wai
ЦЗ
6
L. D. Maw Yar
ЦП
20
Myat Kaung Khant
ЦП
21
Ye Yint Aung
ЦФ
9
Than Toe Aung
ЦФ
17
Soe Thurain Tun
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Остались в запасе
1
Izwan Mahbud
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
35
Christopher Van Huizen
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
13
Taufik Suparno
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
24
Naqiuddin Eunos
ЦП
3
Ryhan Stewart
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Остались в запасе
18
Nay Lin Htet
ВР
18
Pyae Phyo Thu
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
5
Nanda Kyaw
ЦЗ
16
Zaw Ye Tun
ЦЗ
13
Kyaw Phyo Wai
ЦЗ
6
L. D. Maw Yar
ЦП
20
Myat Kaung Khant
ЦП
21
Ye Yint Aung
ЦФ
9
Than Toe Aung
ЦФ
17
Soe Thurain Tun
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Статистика матча Сингапур - Мьянма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
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