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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму: обзор матча 10 ноября 2024
Пхохан Стилерс
10.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Кимчхон Сангму
48'
Д. Ли
52'
M. Seo
71'
S. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
87'
Замена
K. Jun-ho
️️️️
K. Bong-Soo
87'
Замена
M. Kim
️️️️
M. Jae-hyeon
78'
Замена
C. Sang-Hoon
️️️️
S. Kim
71'
ГОЛ! 0:3!
S. Kim
Пас отдал
M. Jae-hyeon
64'
Замена
S. Maeng
️️️️
M. Seo
Замена
K. Kim
️️️️
J. Jeong
54'
Замена
C. Han
️️️️
J. Kim
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
M. Seo
Желтая карточка
J. Kim
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ли
Пас отдал
S. Kim
27'
Желтая карточка
K. Bong-Soo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
11
Seung-seob Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
6
Seong-ung Maeng
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
4-4-2
1
2
5
4
77
27
80
25
14
48
83
3-2-1-1-3
1
33
30
66
14
20
4
10
Ли
10
19
11
14
18
18
14
27
22
22
27
10
3
3
10
30
16
16
30
4
6
6
4
11
27
27
11
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Кимчхон Сангму
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
20
Kim Kang-San
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Статистика матча Пхохан Стилерс - Кимчхон Сангму
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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