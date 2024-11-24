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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
Кванджу - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 24 ноября 2024
Кванджу
24.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
90+3'
C. Shin (П)
75'
T. Orobo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Shin
90'
+3
90'
Желтая карточка
T. Kim
90'
Желтая карточка
G. Han
85'
Замена
K. Ha-Jun
️️️️
J. Yeon
Замена
M. Lee
️️️️
H. Du
80'
Замена
S. Ha
️️️️
K. Choi
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
T. Orobo
Пас отдал
К. Чан Хун
74'
Замена
J. Jeon
️️️️
М. Сон Мин
60'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
Д. Гю Ким
46'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
A.
46'
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Lee
46'
Желтая карточка
K. Choi
45'
+3
30'
Желтая карточка
Д. Пак
Желтая карточка
J. Kim
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
19
Ahn Hyeok-Ju
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
97
Джин Гю Ким
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
15
Andrigo
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Kim Ha-Jun
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
T. Orobo
ЦФ
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
4-5-1
1
13
6
62
45
88
55
22
19
10
10
3-1-3-1-2
1
23
Та-Хван
77
3
4
Пак
97
Ким
8
28
27
Сон Мин
15
16
13
3
3
13
10
9
9
10
10
68
68
10
3
15
15
3
15
22
Чан Хун
22
Чан Хун
15
16
9
9
16
27
Сон Мин
7
7
27
Сон Мин
97
Ким
10
10
97
Ким
Остались в запасе
Кванджу
Чонбук Хендай Моторс
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
31
Si-hyeon Gong
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Информация о матче
Главный судья:
Хюн-Джин Ко
(Сеул)
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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