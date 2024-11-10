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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чеджу - Кванджу
Чеджу - Кванджу: обзор матча 10 ноября 2024
Чеджу
10.11.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кванджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чеджу - Кванджу
Замена
H. Jae-seok
️️️️
J. Kim
90'
+3
Замена
G. Kim
️️️️
J.
84'
79'
Замена
C. Shin
️️️️
Я. Асани
79'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
Y. Heo
Замена
Y.
️️️️
K. Yoshio
68'
Замена
S. Jin-Su
️️️️
N. Tae-Hee
67'
61'
Замена
H. Oh
️️️️
L. Kang-Hyeon
Желтая карточка
Y. Choi
45'
+2
34'
Замена
K. Choi
️️️️
J. Jung
Желтая карточка
J. Song
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
23
Chang Woo Rim
ЦЗ
13
Chung Woon
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
32
Ju-yong Lee
ЦЗ
47
Kaina Yoshio
ЦП
30
Yeong-jun Choi
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
77
Ju-kong Kim
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
16
Ji-Hun Jung
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
68
Yool Heo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чеджу
41
Keun-bae Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
20
Hong Jae-seok
ЦЗ
28
Geon-ung Kim
ЦП
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
9
Yuri
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
4-3-3
21
23
4
32
13
47
30
30
77
11
10
4-4-1-1
1
45
23
3
62
56
88
16
22
7
Асани
68
77
20
20
77
11
28
28
11
10
19
19
10
47
9
9
47
16
10
10
16
56
7
7
56
68
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
68
7
Асани
40
40
7
Асани
Остались в запасе
Чеджу
Кванджу
41
Keun-bae Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
5
Italo
ЦП
Главный тренер
Ким Хак-Бум
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
41
Keun-bae Kim
ВР
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
26
Chae-min Im
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
5
Italo
ЦП
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Чеджу - Кванджу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Чеджу
- : -
05.12.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Стадион:
Jeju World Cup Stadium, Seogwipo
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