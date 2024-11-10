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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Тэджон
Инчхон Юнайтед - Тэджон: обзор матча 10 ноября 2024
Инчхон Юнайтед
10.11.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Тэджон
45+1'
G. Fernandes
6'
M. Ishida
15'
А. Кривоцюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Тэджон
90'
+1
Желтая карточка
А. Кривоцюк
84'
Желтая карточка
К. Мун-Хван
Замена
H. Delbridge
️️️️
K. Min
81'
Замена
P. Mpoku
️️️️
B. Oh
81'
79'
Замена
J. Suk Oh
️️️️
K. Yoon-Sung
Замена
G. Kim
️️️️
D. Kim
75'
74'
Желтая карточка
В. Бобсин
55'
Желтая карточка
M. Ishida
ГОЛ! 1:2!
G. Fernandes
Пас отдал
M. Joo Lee
45'
+1
Желтая карточка
J. Mun
40'
Замена
B. Kim
️️️️
K. Min-Seok
21'
Замена
J. Mun
️️️️
S. Hong
21'
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Кривоцюк
Пас отдал
K. Jun-Beom
6'
ГОЛ! 0:1!
M. Ishida
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
47
Dong-min Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
24
Kim Min-Seok
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
7
Yoon Do-young
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
3-3-4
25
28
47
4
5
7
2
9
Мугоша
11
24
42
2-1-4-3
1
33
Мун-Хван
4
8
Бобсин
7
44
Ли
14
7
98
Кривоцюк
6
27
2
2
2
2
7
4
4
7
42
6
6
42
4
40
40
4
24
27
27
24
6
22
22
6
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Тэджон
1
Seong-jun Min
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Тэджон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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