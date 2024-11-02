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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Чонбук Хендай Моторс
02.11.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Инчхон Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
Замена
J. Yeon
️️️️
J. Hong
90'
+3
88'
Замена
M. Jonjić
️️️️
B. Oh
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
78'
Замена
T. Orobo
️️️️
P. Jae-yong
78'
Замена
L. Seung-Woo
️️️️
М. Сон Мин
78'
Замена
J. Byung-kwan
️️️️
Д. Гю Ким
73'
Замена
A.
️️️️
Y. Lee
46'
24'
Желтая карточка
D. Jeong
Желтая карточка
Y. Lee
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
5
Myung Joo Lee
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
3
Je-un Yeon
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
4-1-3-1-1
1
19
Аджей-Боатенг
26
77
23
Та-Хван
4
Пак
28
8
97
Ким
27
Сон Мин
16
3-2-2-3
25
28
6
23
47
4
5
7
42
21
9
Мугоша
26
3
3
26
97
Ким
14
14
97
Ким
28
15
15
28
16
9
9
16
27
Сон Мин
10
10
27
Сон Мин
4
82
82
4
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Инчхон Юнайтед
23
Jung-hoon Kim
ВР
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
1
Seong-jun Min
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
Остались в запасе
1
Seong-jun Min
ВР
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
66
Kim Se-hoon
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
22
Eon-hak Ji
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Инчхон Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
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Чонбук Хендай Моторс
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