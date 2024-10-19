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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Чонбук Хендай Моторс - Тэджон
Чонбук Хендай Моторс - Тэджон: обзор матча 19 октября 2024
Чонбук Хендай Моторс
19.10.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Тэджон
42'
K. Jun-Beom
90+4'
K. Jun-Beom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чонбук Хендай Моторс - Тэджон
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
K. Jun-Beom
Пас отдал
А. Кривоцюк
85'
Замена
D. Lim
️️️️
J. Suk Oh
85'
Замена
А. Кривоцюк
️️️️
M. Ishida
Замена
P. Jae-yong
️️️️
J. Byung-kwan
74'
Замена
C. Park
️️️️
H. Ahn
69'
Замена
Д. Гю Ким
️️️️
С. Мин-Кю
63'
Замена
J. Jeon
️️️️
Y. Lee
63'
Желтая карточка
Д. Пак
61'
61'
Пенальти не реализован!
M. Ishida
Замена
М. Сон Мин
️️️️
A.
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
K. Jun-Beom
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чонбук Хендай Моторс
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
26
Jeong-ho Hong
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
8
Guk-yeong Han
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
15
Andrigo
ЦФ
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
4
Hyeon-uh Kim
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
7
Yoon Do-young
ЦП
14
Kim Jun-Beom
ЦП
7
Masatoshi Ishida
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
27
Geon-Joo Choi
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
21
Chang-woo Park
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
15
Kim Ha-Jun
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
7
Jin-woo Jeon
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Park Jae-yong
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
23
Min-woo Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
77
19
Аджей-Боатенг
26
4
Пак
14
8
94
28
12
Мин-Кю
15
4-1-4-1
1
33
Мун-Хван
22
4
26
8
Бобсин
14
7
44
Ли
7
27
94
21
21
94
12
Мин-Кю
97
Ким
97
Ким
12
Мин-Кю
15
27
Сон Мин
27
Сон Мин
15
28
7
7
28
14
16
16
14
22
15
15
22
7
98
Кривоцюк
98
Кривоцюк
7
Остались в запасе
Чонбук Хендай Моторс
Тэджон
23
Jung-hoon Kim
ВР
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
25
Lee Jun-Seo
ВР
23
Min-woo Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
15
Kim Ha-Jun
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
23
Min-woo Kim
ЦП
71
Келвин
ПВ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Чонбук Хендай Моторс - Тэджон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Чонджу Уорлд Кап Стэдиум
Новости команд
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Чонбук Хендай Моторс
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2024.01.24 15:50
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