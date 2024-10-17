Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Дефенсор Спортинг
Ривер Плейт - Дефенсор Спортинг: обзор матча 17 октября 2024
Ривер Плейт
17.10.2024, четверг, 02:00
Уругвай. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Дефенсор Спортинг
61'
W. Montoya
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Дефенсор Спортинг
90'
+13
Замена
R. Dudok
️️️️
J. Álvarez
90'
+7
Желтая карточка
A. Barco
90'
+3
Замена
A. Barco
️️️️
F. Barrios
Замена
J. Báez
️️️️
M. Alfonso
84'
Желтая карточка
R. Fernandez
83'
76'
Замена
J. Manuel Jorge
️️️️
W. Montoya
76'
Замена
B. Mansilla
️️️️
Х. Вальенте
Замена
R. Fernandez
️️️️
N. Olivera
73'
Замена
F. Barone
️️️️
A. Bernardo Vera Flores
73'
Замена
S. Corbo
️️️️
J. Ignacio Quintana Silva
73'
61'
ГОЛ! 0:1!
W. Montoya
40'
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
Желтая карточка
M. Camarda
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
77
Claudio Spinelli
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
2-5-2-1
12
23
13
25
22
17
10
30
27
7
Лавега
29
3-4-3
12
Доусон
3
де лос Сантос
4
Джампаоли
14
59
80
21
Вальенте
5
16
11
77
23
6
6
23
30
33
33
30
22
27
27
22
10
13
13
10
5
5
5
5
59
27
27
59
21
Вальенте
24
24
21
Вальенте
16
19
19
16
Остались в запасе
Ривер Плейт
Дефенсор Спортинг
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
1
Matías Dufour
ВР
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
15
Francisco Triver
ЦП
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Ривер Плейт - Дефенсор Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Сарольди
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Дефенсор Спортинг
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+