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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Ривер Плейт
Монтевидео Уондерерс - Ривер Плейт: обзор матча 13 октября 2024
Монтевидео Уондерерс
13.10.2024, воскресенье, 02:00
Уругвай. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ривер Плейт
90+2'
C. Almeida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Ривер Плейт
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
C. Almeida
90'
Замена
F. Barone
️️️️
M. Camarda
Замена
E. Crucci
️️️️
N. Royón
80'
78'
Замена
G. Barrios
️️️️
R. Cristobal
78'
Замена
N. Rodriguez
️️️️
T. Galletto
Замена
C. Franco
️️️️
T. Viudez
74'
Замена
M. Suárez
️️️️
B. Veglio
74'
69'
Замена
J. Zeballos
️️️️
J. Cruz De los Santos
Замена
S. Guzmán
️️️️
G. Vega
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
16
José Alberti
ЦП
7
Gonzalo Vega
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
9
Christian Franco
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
11
Matias Fonseca
ЦФ
29
Esteban Crucci
ЦФ
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
30
Augusto Scarone
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
3-5-1-1
25
14
4
23
8
16
7
32
Альбаррасин
10
8
Ролон
15
2-5-2-1
12
23
13
10
27
25
19
22
30
17
29
8
15
15
8
7
20
20
7
10
9
9
10
15
29
29
15
27
21
21
27
25
5
5
25
29
13
13
29
19
24
24
19
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Ривер Плейт
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
5
Nicolás Queiroz
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
11
Matias Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
12
Fabrizio Correa
ВР
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
27
Julio Báez
ЦП
30
Augusto Scarone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Остались в запасе
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
5
Nicolás Queiroz
ЦП
13
Leandro Otormín
ЦФ
11
Matias Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
27
Julio Báez
ЦП
30
Augusto Scarone
ЦФ
20
Santiago Nicolas Diaz Prado
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Ривер Плейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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