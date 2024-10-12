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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Бостон Ривер
Дефенсор Спортинг - Бостон Ривер: обзор матча 12 октября 2024
Дефенсор Спортинг
12.10.2024, суббота, 23:30
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Бостон Ривер
48'
C. Spinelli
19'
B. Damiani
23'
J. Manuel Gutiérrez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Бостон Ривер
88'
Замена
J. Manuel Acosta
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
79'
Замена
Y. Calleros
️️️️
M. Vera
79'
Замена
M. Gonzalez
️️️️
A. Amado
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
W. Montoya
79'
Замена
P. Pacifico
️️️️
Р. Джампаоли
79'
69'
Желтая карточка
M. Vera
68'
Желтая карточка
L. Suhr
Замена
X. Biscayzacú Vázquez
️️️️
B. Mansilla
65'
ГОЛ! 1:2!
C. Spinelli
48'
Замена
Х. Вальенте
️️️️
A. Soria
46'
Замена
L. Figueiroa Brito
️️️️
J. Manuel Jorge
46'
Желтая карточка
F. Barrios
28'
23'
ГОЛ! 0:2!
J. Manuel Gutiérrez
19'
ГОЛ! 0:1!
B. Damiani
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
22
Хуан Родригес
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
14
Mauricio Amaro
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
2-5-3
12
Доусон
4
Джампаоли
23
59
5
27
24
80
77
11
16
3-2-3-2
1
8
2
40
22
Родригес
17
29
10
16
9
24
4
Джампаоли
14
14
4
Джампаоли
24
10
10
24
59
30
30
59
80
21
Вальенте
21
Вальенте
80
27
28
28
27
10
30
30
10
24
31
31
24
8
3
3
8
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Бостон Ривер
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Бостон Ривер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Эстадио Луис Францини
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
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