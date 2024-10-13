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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Мирамар Мисьонес - Расинг М
Мирамар Мисьонес - Расинг М: обзор матча 13 октября 2024
Мирамар Мисьонес
13.10.2024, воскресенье, 19:30
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Расинг М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мирамар Мисьонес - Расинг М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
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