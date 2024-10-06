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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 06 октября 2024
Бостон Ривер
06.10.2024, воскресенье, 00:30
Уругвай. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Монтевидео Уондерерс
50'
L. Costa
61'
B. Damiani
81'
M. Aguirregaray (АГ)
37'
К. Ролон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
Желтая карточка
S. Silva
90'
+4
Замена
M. Gonzalez
️️️️
L. Suhr
90'
+3
Замена
Y. Calleros
️️️️
A. Amado
85'
84'
Замена
T. Viudez
️️️️
B. Veglio
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
M. Aguirregaray
81'
76'
Желтая карточка
M. Aguirregaray
72'
Замена
M. Aguirregaray
️️️️
G. Vega
72'
Замена
M. Fonseca
️️️️
N. Royón
70'
Желтая карточка
E. García
ГОЛ! 2:1!
B. Damiani
61'
61'
Замена
P. Lima
️️️️
L. Otormín
60'
Красная карточка
M. Risso
ГОЛ! 1:1!
L. Costa
50'
Замена
F. Pérez
️️️️
G. Pérez
46'
Желтая карточка
E. Beltrán
45'
+2
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Ролон
Желтая карточка
G. Pérez
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Lucas Morales
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
7
Gonzalo Vega
ЦП
8
Кевин Ролон
ЦП
16
José Alberti
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
Enzo López
ВР
2
Paulo Lima
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
3-2-3-2
1
22
Родригес
40
8
2
17
29
16
10
24
9
3-4-3
25
4
23
4
8
Ролон
16
8
7
13
24
15
16
30
30
16
10
3
3
10
29
21
21
29
13
2
2
13
7
13
13
7
8
10
10
8
15
11
11
15
Остались в запасе
Бостон Ривер
Монтевидео Уондерерс
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
12
Enzo López
ВР
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
7
Gustavo Viera
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
12
Enzo López
ВР
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Federico Arman, Uruguay
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
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Бостон Ривер
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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